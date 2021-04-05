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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 182 حالة تعد ضمن حملات الموجة الـ 17 ببني سويف

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:30 م
إزالة
إزالة
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة،أنه تم" اليوم الإثنين " إزالة 12 حالة تعد على مساحة 9600متر بدائرة مركز ومدينة ببا والتي تنوعت ما بين بناء مخالف وأعمال ردم،،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 182 حالة تعد على إجمالى مساحة 52 ألف و300 مترًا مربعًا، وذلك منذ بدء الحملة وحتى "اليوم.

وأشار أحمد إبراهيم مديرالأملاك إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.

منوهًا عن تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددًا وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

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