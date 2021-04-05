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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل الوزارة يفتتح قاعة الشهيد عمرو السقا بمدرسة يوسف عاشور الإبتدائية

وكيل الوزارة يفتتح قاعة الشهيد عمرو السقا بمدرسة يوسف عاشور الابتدائية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:29 م
نبوى باهى
نبوى باهى
بورسعيد:شيماء رشاد
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افتتح نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، قاعة الشهيد نقيب مهندس عمرو أحمد السقا لمرحلة رياض الأطفال بمدرسة يوسف عاشور الابتدائية بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور أسرة الشهيد والمقدم إسلام محمد هلال، نائب المستشار العسكرى للمحافظة، وعزيزة إمام، موجه عام توجيه رياض الأطفال.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تخصيص قاعتين لمرحلة رياض الأطفال بمدرسة يوسف عاشور الابتدائية للمستويين الأول والثانى لخدمة أهالى المنطقة السكنية، وتلبية لمطلبهم الدائم ولتقليل الكثافة العددية للأطفال، مشيرا إلى أن القاعتين تستوعبان 120 طفلا بالتناوب بعد الانتهاء من التجهيز على أعلى مستوى بالإضافة إلى منطقة مخصصة لألعاب الأطفال.

وأضاف باهى أن أسرة الشهيد نقيب مهندس عمرو أحمد السقا قد قامت بتجهيز إحدى القاعتين بالكامل كمشاركة مجتمعية منها، منوها بأنه تم إطلاق اسم الشهيد على هذه القاعة تخليدا لذكراه وتعريفا ببطولاته وغرس قيمة الفداء والتضحية للوطن فى الأطفال منذ نعومة أظافرهم.

وعلى هامش الافتتاح تلقى كل من د. نبوى والعقيد محمد عبدالهادى، المستشار العسكرى للمحافظة، ومحمود بدوى، مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، دروعا تذكاريا من إدارة القاعات، كما تم تكريم موجه عام وموجهات ومعلمات رياض الأطفال المشرفات على القاعات عرفانا لما بذل من جهد ودعم لتأسيس القاعات الجديدة.

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