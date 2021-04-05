سلطنة عمان: تمديد إغلاق الأنشطة التجارية حتى أول رمضان

أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، حزمة من الإجراءات الجديدة تتضمن تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية، مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداءً من يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021، حتى صباح أول أيام شهر رمضان الفضيل.كما أقرت اللجنة العليا حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد، كذلك الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة.وبموجب القرارات الجديدة، يتم حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل، بالإضافة إلى اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021.