«التضامن» توجه بصرف منح دراسية لشباب الباحثين بجامعة الوادي الجديد

عقدت جامعة الوادي الجديد بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة استماع لمشروعات بحثية مقدمة من 20 باحثًا في مجالات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم.ووقع الاختيار على 3 أبحاث مرتبطة بتطور الأمن الغذائي في كليات العلوم والطب البيطري، حيث وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتخصيص 25 ألف جنيه لكل بحث كمنح دراسية، بالإضافة إلى ألف جنيه مكافأة شهرية لمدة عام لطلاب الماجستير وعامين لطلاب الدكتوراة.وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 10 آلاف جنيه مكافأة تشجيعية لـ17 باحثًا، حيث يأتي هذا المشروع ضمن حاضنات الفائقين الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية في 13 جامعة حكومية.ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت تبني عدة سياسات لتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية وتعظيم فرص الاستثمار في البشر بدءًا من الأطفال في سن الطفولة المبكرة وحتى التخرج من الجامعة، وذلك في إطار رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية تستهدف زيادة مؤشرات التنمية لدى الأسر بما يشمل الرعاية الصحية للطفل والأم والتغذية للأطفال دون سن السادسة وتحسين فرص التعلم لجميع الأطفال، والحصول على فرصة توليد دخل، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي في كافة المجالات.