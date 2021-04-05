«مصر للطيران» تستعين بـ«الطاقة الذرية» للتخلص من النفايات الإشعاعية

وقعت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة والشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة وهيئة الطاقة الذرية، بروتوكول تعاون للتخلص الآمن من النفايات الإشعاعية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للجودة والبيئة بالوزارة، تحت رعاية وحضور الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني.وقع البروتوكول من جانب هيئة الطاقة الذرية الدكتور ياسر توفيق، نائب رئيس الهيئة، ومن القابضة للمطارات المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركه ميناء القاهره الجوي، واللواء أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وعن مصر للطيران الطيار عمرو أبو العينين، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، واللواء محمد عويضة، رئيس قطاع الأمن.وأثنى وزير الطيران على التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة والجهد الكبير الذي تقوم به الهيئة، حيث إنها تعد الجهة الوحيدة المعتمدة والمنوطة بالتخلص الآمن من النفايات، مضيفًا أن وزارة الطيران المدنى تضع خططا واستراتيجيات فعالة نحو تأمين المطارات والمنشآت المختلفة التابعة للوزارة والنفايات الإشعاعية من أجهزة ومولدات الأشعة والكواشف الكهربائية وأجهزة الكشف عن المتفجرات، لتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية والأمان وفقا للتعليمات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO".