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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع سائق فى انقلاب سيارة على طريق جمصة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:45 م
انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل
الدقهلية : عمرو الحوتى
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لقي سائق مصرعه إثر انقلاب سيارة نقل جامبو على طريق "جمصة - كفر الشيخ" بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لقسم شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي بوصول  المدعو " محمد خميس إبراهيم محمد "٥٠ عاما، سائق، ومقيم شارع " الحرمين " دائرة قسم أول المنتزه - الإسكندرية مصابا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ( ادعاء حادث طريق ) وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتوفي عقب وصوله.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال كل من نجل المتوفی "علاء الدين محمد خميس إبراهيم " ۲۲  عاما،طالب، وشقيق المتوفي "أحمد خميس إبراهيم محمد " ٣٦ عاما، موظف، ويقيمان بذات العنوان قررا بأنه حال قيادة المتوفى سيارته رقم ( س  أ  ل ٧١٢٤  جامبو ) على طريق ( جمصة - كفر الشيخ ) وأمام منطقة " الكسارة " دائرة القسم اختلت عجلة القيادة بيده مما ادى الى انحرافه وانقلابه على جانب الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياته ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱٥٨٢  جنح قسم شرطة جمصة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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