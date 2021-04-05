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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عامل يحاول الانتحار بذبح نفسه وتقطيع شرايينه فى الدقهلية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:09 م
الانتحار
الانتحار
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أصيب عامل مصاب بمرض نفسي بجروح متفرقة بالجسد وجرح قطعي ذبحي بالرقبة بعدما استخدم سكينا في إصابة نفسه بكفر عزام التابع لقرية "الجلالية" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة  لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "السعيد. ال. م.إ "٥٠ عاما، عامل بالمعهد الديني بكفر عزام، ومقيم قرية " الجلايلة " دائرة المركز مصابا بجرح عميق بالرسغ الأيسر وقطع بالأوردة والأوتار لذات اليد وجرح قطعي بالرقبة من الناحية اليمني وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وبانتقال ضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال كل من زوجته "سارة م. ع " 48 عاما، ربة منزل ونجله السيد ال. ال. م" 20 عاما،عامل، ومقيمين بذات القرية قررا أن المصاب يعاني من مرض نفسي ويعالج منه وسبق حجزه بمستشفى طلخا للأمراض النفسية وقام اليوم بإحداث إصابته بنفسه مستخدما سكينًا، ولم يتهما أحدأ بالتسبب في ذلك، أو يشتبها فيه جنائيا.

وبسؤال جارتهم "ابتسام. ال. ح" 36  عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية أيدت ذات المضمون وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱٢٩٩٤ إداري مركز السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة.

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