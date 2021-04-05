رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط أدمن صفحة ادعت وجود عصابة تخطف الأطفال الدقهلية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:16 م
ضبط أدمن صفحة
ضبط أدمن صفحة
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
تمكنت مباحث الدقهلية، اليوم، من ضبط أحد الأشخاص «أدمن» احدى صفحات التواصل الاجتماعي، تسمى«المخبر المصرى»، اثر قيامه بنشر وتداول منشور يتضمن صورة شخص متنكر في زي إمرأة مدعيا انها عصابة لخطف الأطفال بقرية «دميرة»، التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الدقهلية، يفيد بقيام ضباط وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية برصد، ومتابعة مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»،«صفحة المخبر المصري» تتداول منشور يتضمن «صورة» لأحد الأشخاص متنكر في زي أمراة- ومدون أعلي الصورة ( ده حصل في قرية «دميرة»- دائرة مركز طلخا في الدقهلية- ياريت الكل ياخد باله من اولاده- ده إنذار لأهل القرية الكرام والقري المجاورة، تم القبض على شاب يتنكر في زي أمراة يقوم بإستدراج الأطفال بقطعة شوكولاته أو لعبه ويقوم بإختطاف الأطفال واتضح انهم عصابة اجراميه مكونه من ۱۲ شخص- فواجب على كل أب وأم الحفاظ على أولادهم وحسبي الله ونعم الوكيل).

وبالفحص تبين عدم صحة ما تتضمنه المنشور وتم تحديد القائم على نشر الصورة «أدمن الصفحة» وتبين أنه يدعي «محمد.أ. م. أ.م» 21 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم قرية «ميت غراب» دائرة مركز السنبلاوين.

موضوعات متعلقة

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

يستحق الأوسكار.. أصداء مستمرة لـ«موكب المومياوات» بوسائل الإعلام العالمية

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش


الصور

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك

تردد إذاعة الشرق الأوسط على الراديو وخريطة البرامج في رمضان 2021

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

جمعتهما ذكرى رحيل واحدة.. أبهج أديب يلحق بخالد توفيق في ذكرى رحيله

متخصصون: الكتاب الرقمي والصوتي البديل الأرجح لحل مشكلة النشر

جاليري مصر يتألق في فعاليات آرت دبي 2021

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب