ضبط أدمن صفحة ادعت وجود عصابة تخطف الأطفال الدقهلية
الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:16 م
الدقهلية : عمرو الحوتىطباعة
تمكنت مباحث الدقهلية، اليوم، من ضبط أحد الأشخاص «أدمن» احدى صفحات التواصل الاجتماعي، تسمى«المخبر المصرى»، اثر قيامه بنشر وتداول منشور يتضمن صورة شخص متنكر في زي إمرأة مدعيا انها عصابة لخطف الأطفال بقرية «دميرة»، التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية.
وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الدقهلية، يفيد بقيام ضباط وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية برصد، ومتابعة مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»،«صفحة المخبر المصري» تتداول منشور يتضمن «صورة» لأحد الأشخاص متنكر في زي أمراة- ومدون أعلي الصورة ( ده حصل في قرية «دميرة»- دائرة مركز طلخا في الدقهلية- ياريت الكل ياخد باله من اولاده- ده إنذار لأهل القرية الكرام والقري المجاورة، تم القبض على شاب يتنكر في زي أمراة يقوم بإستدراج الأطفال بقطعة شوكولاته أو لعبه ويقوم بإختطاف الأطفال واتضح انهم عصابة اجراميه مكونه من ۱۲ شخص- فواجب على كل أب وأم الحفاظ على أولادهم وحسبي الله ونعم الوكيل).
وبالفحص تبين عدم صحة ما تتضمنه المنشور وتم تحديد القائم على نشر الصورة «أدمن الصفحة» وتبين أنه يدعي «محمد.أ. م. أ.م» 21 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم قرية «ميت غراب» دائرة مركز السنبلاوين.
وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الدقهلية، يفيد بقيام ضباط وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية برصد، ومتابعة مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»،«صفحة المخبر المصري» تتداول منشور يتضمن «صورة» لأحد الأشخاص متنكر في زي أمراة- ومدون أعلي الصورة ( ده حصل في قرية «دميرة»- دائرة مركز طلخا في الدقهلية- ياريت الكل ياخد باله من اولاده- ده إنذار لأهل القرية الكرام والقري المجاورة، تم القبض على شاب يتنكر في زي أمراة يقوم بإستدراج الأطفال بقطعة شوكولاته أو لعبه ويقوم بإختطاف الأطفال واتضح انهم عصابة اجراميه مكونه من ۱۲ شخص- فواجب على كل أب وأم الحفاظ على أولادهم وحسبي الله ونعم الوكيل).
وبالفحص تبين عدم صحة ما تتضمنه المنشور وتم تحديد القائم على نشر الصورة «أدمن الصفحة» وتبين أنه يدعي «محمد.أ. م. أ.م» 21 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم قرية «ميت غراب» دائرة مركز السنبلاوين.