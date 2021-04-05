ضبط أدمن صفحة ادعت وجود عصابة تخطف الأطفال الدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية، اليوم، من ضبط أحد الأشخاص «أدمن» احدى صفحات التواصل الاجتماعي، تسمى«المخبر المصرى»، اثر قيامه بنشر وتداول منشور يتضمن صورة شخص متنكر في زي إمرأة مدعيا انها عصابة لخطف الأطفال بقرية «دميرة»، التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الدقهلية، يفيد بقيام ضباط وحدة الرصد والمتابعة بالمديرية برصد، ومتابعة مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»،«صفحة المخبر المصري» تتداول منشور يتضمن «صورة» لأحد الأشخاص متنكر في زي أمراة- ومدون أعلي الصورة ( ده حصل في قرية «دميرة»- دائرة مركز طلخا في الدقهلية- ياريت الكل ياخد باله من اولاده- ده إنذار لأهل القرية الكرام والقري المجاورة، تم القبض على شاب يتنكر في زي أمراة يقوم بإستدراج الأطفال بقطعة شوكولاته أو لعبه ويقوم بإختطاف الأطفال واتضح انهم عصابة اجراميه مكونه من ۱۲ شخص- فواجب على كل أب وأم الحفاظ على أولادهم وحسبي الله ونعم الوكيل).وبالفحص تبين عدم صحة ما تتضمنه المنشور وتم تحديد القائم على نشر الصورة «أدمن الصفحة» وتبين أنه يدعي «محمد.أ. م. أ.م» 21 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم قرية «ميت غراب» دائرة مركز السنبلاوين.