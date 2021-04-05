فتح باب الحجز للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تفتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بداية من اليوم حتى 6 مايو المقبل، باب الحجز أمام الناشرين للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، المقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، بأرض المعارض بالتجمع الخامس.وتستقبل الهيئة طلبات الاشتراك بالإدارة العامة للمعارض بمقر الهيئة، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، عدا يومي الجمعة والسبت، وتنعقد هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر: الثقافة وسؤال المستقبل"، وسيكون الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض لهذا العام، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.ويستمر المعرض هذا العام فى الاحتفاء بمئوية الكاتب ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبدالصبور، من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض، بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهما ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.