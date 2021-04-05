مصرع سائق توكتوك فى حادث تصادم بمنية النصر

لقي سائق "توكتوك" مصرعه إثر تصادم سيارة ميني باص مع توك توك على طريق (منية النصر - الكردي) بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفي على طريق (منية النصر - الكردي) أمام قرية "كفر علام" دائرة المركز.وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم ( دق ب ٣١٣٩ ميني باص ) قيادة المدعو "المتولي عبدالعال السعيد عبدالعال" ٥٣ عاما، سائق، ومقيم بندر الكردي بإتجاه منية النصر - التوك توك رقم ( ۷۸۱۷ دقهلية ) قيادة المدعو "محمود عطية عطية الزميتي" ٦٤ عاما، سائق توك توك، ومقيم قرية "كفر علام" دائرة المركز باتجاه الكردي".كما تبين أن سبب الحادث التخطى الخاطئ لقائد التوك توك واصطدامه بالسيارة بالمواجهة وانقلاب التوك توك على جانب الطريق ونجم عن ذلك وفاة قائد التوك توك، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى منية النصر المرکزي.وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي "إسماعيل عطيه عطيه الزميتي" ٥٣ عاما، نجار مسلح، ومقيم قرية "علام" دائرة المركز أيدا مضمون الفحص وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سب سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.. ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بمكان الحادث.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱٢٨٩٦ جنح مركز منية النصر، وجاري العرض على النيابة العامة.