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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

راغب علامة ضيف وفاء الكيلاني في «السيرة» على «dmc»

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:24 م
وفاء الكيلاني
وفاء الكيلاني
حسين الجندي
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يحل المطرب اللبناني راغب علامة ضيفا على الموسم الثاني من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ويتحدث النجم خلال اللقاء عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وتعلقه الشديد بوالدته الراحلة، وعلاقات الحب التي عاشها منذ شبابه، وكواليس ارتباطه بزوجته، فضلا عن اتهامات الخيانة وحقيقة علاقاته النسائية التي تناولتها الصحف في بعض الفترات، وكذلك العديد من الأزمات التي مرّ بها خلال مسيرته الفنية.

برنامج "السيرة" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة dmc.

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