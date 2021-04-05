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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف 3 حالات بناء مخالف وإنهاء الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالمنيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:09 م
إيقاف حالات بناء
إيقاف حالات بناء مخالف
المنيا ـ على حسين
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أوقفت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بقرية البرجاية، ضمن الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف القضاء على عشوائية البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة المستمرة للحالة العامة داخل القري، وتكثيف حملات الصيانة لأعمدة الانارة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة.

من جانبه، قال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إنه تم خلال الحملات إيقاف حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، على مساحة 100 متر مربع، بالإضافة لإيقاف حالتي تشوين مخالفات بناء على مساحة قيراط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المدينة، أنه بجانب الحملات تم اجراء اعمال الصيانة الدورية لـ 50 من أعمدة الانارة والكشافات بامتداد طريق البرجاية – دماريس، ورفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق المتهالكة والارتقاء بمنظومة النظافة العامة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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