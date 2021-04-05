موقع مصلحة الضرائب المصرية لتقديم الإقرار الضريبي

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طريق تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا

يشار إلى أن مصلحة الضرائب فعلت الموقع الالكتروني ظهرت بسبب الحاجة الملحة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا باستخدام أنظمة التخزين السحابية لتحقيق المميزات التالية:-1 - تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الاقرار الكترونيا عبر الويب2 - تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول الى نظام سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة 365 يوم بدون الاحتياج الى تنصيب اي ادوات او برامج مساعدة.3 - تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage).4 - يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة.5 - سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.