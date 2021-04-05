موقع مصلحة الضرائب المصرية لتقديم الإقرار الضريبي
الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:20 م
موقع مصلحه الضرائب المصريه لتقديم الإقرار الضريبي، تصدر محركات البحث العالمي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي.
ومع تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد وفي ضوء إتخاذ المزيد من الإجراءات الإحترازية منعا لإنتشار الفيروس تم التركيز على الخدمات التي تقدمها هذه البوابة بالإضافة لأنها تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بطريقة سهلة وفي وقت صغير.
يذكر أن مصلحة الضرائب قامت بعمليات تطوير مختلفة للخدمات التي تتيحها للمواطنين، مستغلة الإمكانيات الحديثة والمتطورة مثل خاصية التخزين السحابي لتسجيل البيانات الخاصة بالعميل بالإضافة لكافة الممولين كما تخضع نظم الدفع الإلكتروني للتجديد لتوازي الأنظمة العالمية المتطورة.
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1 - تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الاقرار الكترونيا عبر الويب
2 - تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول الى نظام سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة 365 يوم بدون الاحتياج الى تنصيب اي ادوات او برامج مساعدة.
3 - تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage).
4 - يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة.
5 - سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.
موقع مصلحه الضرائب المصريه لتقديم الإقرار الضريبيتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 5-4-2021، موقع مصلحه الضرائب المصريه لتقديم الإقرار الضريبي من خلال الرابط التالي من هنا.
ومع تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد وفي ضوء إتخاذ المزيد من الإجراءات الإحترازية منعا لإنتشار الفيروس تم التركيز على الخدمات التي تقدمها هذه البوابة بالإضافة لأنها تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بطريقة سهلة وفي وقت صغير.
يذكر أن مصلحة الضرائب قامت بعمليات تطوير مختلفة للخدمات التي تتيحها للمواطنين، مستغلة الإمكانيات الحديثة والمتطورة مثل خاصية التخزين السحابي لتسجيل البيانات الخاصة بالعميل بالإضافة لكافة الممولين كما تخضع نظم الدفع الإلكتروني للتجديد لتوازي الأنظمة العالمية المتطورة.
اقرأ
أيضًا:
كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021
«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في
مواجهة كورونا (إنفوجراف)
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طريق تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيايشار إلى أن مصلحة الضرائب فعلت الموقع الالكتروني ظهرت بسبب الحاجة الملحة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا باستخدام أنظمة التخزين السحابية لتحقيق المميزات التالية:-
1 - تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الاقرار الكترونيا عبر الويب
2 - تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول الى نظام سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة 365 يوم بدون الاحتياج الى تنصيب اي ادوات او برامج مساعدة.
3 - تخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage).
4 - يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة.
5 - سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.