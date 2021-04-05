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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: وصول لقاحات كورونا جديدة وخضوعها للتقييم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:14 م
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الإثنين، عن أن هناك مجموعة جديدة من اللقاحات وصلت إلى المملكة تخضع للدراسة والتقييم، سيتم الإعلان عن اعتمادها قريبًا.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن استخدام جرعتي لقاح كورونا مفصولتين بمدة لا تقل عن 21 يوما ولا تزيد على 42 يوما، هي التي يتم على أساسها تسجيل اللقاحات في البلاد.

ولفتت إلى وجود دراسة طبية حديثة منشورة تشير إلى أن الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" لها فاعلية لكن هذه الدراسة وحدها غير كافية لدعم استخدام جرعة واحدة فقط.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية تقوم حاليا بتطعيم السعوديين والمقيمين بلقاحي "فايزر- بيونتيك" و"أكسفورد- إسترازينيكا".

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