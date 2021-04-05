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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطنة عمان تمدد قرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية لمواجهة كورونا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:05 م
كورونا في عمان
كورونا في عمان
منار أحمد
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قررت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تمديد إغلاق كافة الأنشطة التجارية لمواجهة كورونا، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

وأشارت، وفقا لقناة العربية الإخبارية، إلى أنه سيتم منع التجول من 9 مساء حتى 4 صباحا طوال أيام رمضان لمواجهة كورونا.

وخلال الفترة الماضية، أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، عن مجموعة من القرارات الهامة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد قررت اللجنة العليا، المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار الوباء، الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة.

كما قررت اللجنة منع حركة الأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل المقبل.

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