محافظ مطروح يبحث سبل التعاون لتشغيل مصنع الوجبة المدرسية

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأثنين، اجتماعًا مع اللواء ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافي، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.جاء ذلك لبحث سبل التعاون فى تشغيل مصنع الوجبة المدرسية بمطروح، وتحقيق العائد الاقتصادى الأمثل منه، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد، ومديرى الإدارات المعنية.وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية برئاسة اللواء مصطفى أمين مدير عام الجهاز، مؤكدًا أن مصنع الوجبة المدرسية بمطروح تم إنشاءه عام 2008 على مساحة 9600م2، ويعمل طوال فترة الشتاء فى توريد الوجبة المدرسية لجميع مدارس مطروح ومع الصيف يمكن استغلاله واستثماره فى توفير منتجات للسوق المحلى خاصة مع موسم الصيف السياحى.وأشار إلى أنه مع جائحة كورونا وعدم الاستمرار والاستقرار فى أعداد طلاب المدارس، بما لا يتناسب مع حجم الإنتاج وتكلفته مع أجور العمالة وأهمية الحفاظ عليها طوال العام وتحقيق الاستقرار لها، كان البحث عن طرق جديدة لتشغيله وتسويق إنتاجه بما يعود على المحافظة وأهلها.