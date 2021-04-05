رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يبحث سبل التعاون لتشغيل مصنع الوجبة المدرسية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:05 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
طباعة
عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأثنين، اجتماعًا مع اللواء ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافي، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.

جاء ذلك لبحث سبل التعاون فى تشغيل مصنع الوجبة المدرسية بمطروح، وتحقيق العائد الاقتصادى الأمثل منه، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد، ومديرى الإدارات المعنية.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية برئاسة اللواء مصطفى أمين مدير عام الجهاز، مؤكدًا أن مصنع الوجبة المدرسية بمطروح تم إنشاءه عام 2008 على مساحة 9600م2، ويعمل طوال فترة الشتاء فى توريد الوجبة المدرسية لجميع مدارس مطروح ومع الصيف يمكن استغلاله واستثماره فى توفير منتجات للسوق المحلى خاصة مع موسم الصيف السياحى.

وأشار إلى أنه مع جائحة كورونا وعدم الاستمرار والاستقرار فى أعداد طلاب المدارس، بما لا يتناسب مع حجم الإنتاج وتكلفته مع أجور العمالة وأهمية الحفاظ عليها طوال العام وتحقيق الاستقرار لها، كان البحث عن طرق جديدة لتشغيله وتسويق إنتاجه بما يعود على المحافظة وأهلها.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

حمو بيكا وعمر كمال وكاريكا يصلون محكمة مدينة نصر لمساندة شاكوش

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته


الصور

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

image description

«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ساحل نيوزيلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

راعي الفنون.. متحف محمود خليل يرصد الحياة الأرستقراطية في منتصف القرن الـ20

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية