رفع جلسة «الشيوخ» بعد الموافقة مبدئيا على تعديلات قانون «المهندسين»

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهندسين، موضحا أن من المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد، يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجاري، ومتوجها بالتهنئة للجميع بمناسبة قدوم شهر رمضان.وأكدت اللجنة المُشتركة خلال عرض تقريرها بشأن مشروع القانون، أنه جاء مُتماشيًا مع أحكام الدستور الذي ترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات وإدارتها، والحفاظ على استقلالها، وكذلك تحديد مواردها، وطريقة قيد أعضائها إلى آخره من الأحكام، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في المواد المُقدمة من حيث تحديد النقابة لمواردها وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للنقابة، وطبقًا لأحكام القانون.