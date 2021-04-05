السعودية تغلق 475 مسجدًا بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إغلاق 14 مسجدًا جديدًا بعد الكشف عن 14 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي المساجد التي تم إغلاقها بالمملكة 475 مسجدًا.وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم 14 مسجد مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين».وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 57 يومًا، بلغ 475 مسجدًا، تم فتح 454 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.