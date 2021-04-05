«الهجرة» تكشف البوستر الترويجي لأغنية مبادرة «اتكلم عربي»

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، البوستر الترويجي للأغنية الرسمية لمبادرة "اتكلم عربي".وأضافت خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أنه من المقرر خلال ساعات إذاعة الأغنية الرسمية بشكل رسمي.وكانت فعاليات تسجيل الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بدأت فبراير الماضي والتي جاءت كلماتها من تأليف المؤلف الكبير الدكتور مدحت العدل، ويلحنها الملحن والموزع "ميشيل فاضل"، وتغنيها المطربة الشهيرة "كارول سماحة".يذكر أنه تم إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي.