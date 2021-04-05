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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

براءة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر بالقتل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:00 م
عمر جابر
عمر جابر
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قضت، اليوم الإثنين، محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، ببراءة المتهمين بتهديد اللاعب عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز بالقتل.

وكان اللاعب عمر جابر حضر خلال الجلسة الماضية وتصالح مع المتهمين وتنازل عن الدعويين الجنائية والمدنية.

وكان شعبان سعيد المحامي، دفاع اللاعب، قال في المذكرة التي قدمها لهيئة محكمة جنايات الجيزة، إن موكله قرر الحضور للتصالح والتنازل، وذلك حرصًا على مستقبل المتهمين، وكذا قرر أن يصفح عنهم جميعًا ويفتح صفحة جديدة، لا سيما وأن المدعى بالحقوق المدنية لاعب كرة قدم بالمنتخب القومي المصرى، ويمثل مصر ولا يرغب في وضع اسمه سوى في صفحات الرياضة والسعي وراء الحصول على جوائز لصالح وطنه الحبيب مصر، لذلك فالمدعى بالحقوق المدنية يتنازل ويتصالح عن الدعويين الجنائية والمدنية، وذلك من تلقاء نفسه وبمحض إرادته الحرة.

يذكر أن اللاعب اتهم الشابين في التحقيقات، بأنهما هدداه بالقتل. وأضاف اللاعب، أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين قبل سنوات، وأنه كان يقدم لهما المساعدة المالية بحكم تلك الصداقة، نظرًا لأنه ميسور الحال، حتى تطور بينهما الأمر لأن يطلبا منه المبالغ المالية سالفة الذكر بغير وجه حق، وهدداه بإيذاء زوجته وأبنائه إذا لم يستجيب لطلباتهم.

وقدم اللاعب للنيابة العامة رسائل تضمنت التهديدات التي وجهها المتهمين له، فضلًا عن توجههم لمنزل والد زوجته في منطقة المهندسين للبحث عنه.

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