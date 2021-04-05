صلاح عبدالله ضيف شرف مع روجينا ومصطفي قمر في رمضان

يشارك الفنان صلاح عبدالله في مسلسل "بنت السلطان" للنجمة روجينا، والمقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية بعد أيام خلال شهر رمضان المقبل، ويظهر في العمل كضيف شرف خلال الأحداث.وعبر الفنان الكبير، في تصريحات صحفية، عن سعادته بالعمل مع النجمة روجينا، وأنه يتمنى لها أن يكون هذا العمل الجديد بوابة عبور لتثبيت أقدامها على شباك المائدة الدرامية طوال أنحاء الموسم بأكمله، لما قدمته من أدوار متنوعة ومتميزة مهنيًا يشيد بها جميع نجوم ونجمات الفن فى هوليوود الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه سعيد بالتعاون مع السيناريست أيمن سلامة والمخرج أحمد شفيق، لما يحمله لهم قلبه من احترام وتقدير مهني وشخصي.ومسلسل "بنت السلطان" يشارك في بطولته روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا وآخرون، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم النجم بيومى فؤاد وآخرون، وهو من سيناريو وحوار أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.وفى سياق متصل يشارك الفنان الكبير صلاح عبدالله كضيف شرف فى مسلسل "فارس بلا جواز" للنجم مصطفى قمر، الذى يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة، مع الظهور لنجوم ونجمات الفن كضيوف شرف فى كل حلقة، لافتا إلى أنه يظهر فى الحلقة الأولى فقط للعمل، مضيفًا أنه يقدم شخصية والد مصطفى قمر، ويعتبر محركا محوريا لأحداث العمل التي تندرج عليها الأحداث وغيرها.ومسلسل "فارس بلا جواز " يشارك في بطولته محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، سليمان عيد وآخرون وعدد من الممثلين الشباب، إضافة إلى ضيوف شرف الحلقات ومنهم مى سليم، شيري عادل، بشرى وآخرون، وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.