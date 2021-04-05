الهند: بدء تدريبات عسكرية بحرية مشتركة بين فرنسا ودول «كواد»

أعلن مسئولون هنود بدء التدريبات العسكرية البحرية المشتركة بين فرنسا ودول الحوار الأمني الرباعي المعروف باسم "كواد"، اليوم الإثنين، ولمدة ثلاثة أيام في شرق المحيط الهندي.وقال المسئولون- حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية- إن فرقاطة "ساتبورا" والسفينة البحرية "كيلتان" والطائرة العسكرية من طراز بوينج بيه- 8 بوسيدون شاركت في التدريبات البحرية العسكرية.ومن جانبه، قال المتحدث باسم البحرية الهندية الكوماندر "فيفيك مادهوال" إن التدريبات ستشهد عمليات بحرية مركبة ومتقدمة، من بينها تدريبات الدفاع الجوي وحروب على سطح السفن المعادية.يذكر أن دول الحوار الأمني الرباعي المعروف باسم "كواد" يضم الهند وأستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت الهند بتوسعة نشاطها في مجال التدريب البحري مع تلك الدول خلال السنوات الأخيرة.