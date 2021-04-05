ريفيلين: لاتوجد فرصة لتشكيل حكومة قد نضطر لانتخابات خامسة

اجتمع اليوم الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفيلين مع رؤوساء الأحزاب حتى يقرر من مهمة سيمنح تشكيل الحكومة، على أن تكون المهمة للمرشح الأوفر حظاً، بحسب ما نشرته صحيفة إسرائيل اليوم قبل قليل.بحسب الصحيفة فإنه حتى الآن لم تحصل أي الكتلتين على ترشيح من 61 عضو كنيست. وانتهت الجلسة دون نتائج، على أن تجرى استئناف المباحثات مرة أخرى في الرابعة والنصف عصر اليوم.وقال "ريفلين" لممثلي حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد (زعيم كتلة التغيير): "لا أرى حاليا أي فرصة لتشكيل حكومة. قد نضطر إلى الانجرار إلى انتخابات خامسة".وكان "لابيد" قد أجرى مناورات خلال الأيام الأخيرة كي يتمكن من الحصول على مهمة تشكيل الحكومة حتى يتمكن من ضم كل معارضين نتنياهو في إئتلاف حتى ينجح في الأطاحة به.وأوصى حزب يمينا الرئيس ريفيلين بأن يمنح مهمة التشكيل لرئيس الحزب نفتالي بينيت وخلال المشاورات طلب ريفيلين من ممثلي الجناح اليميني أن يشرحوا له كيف يمكن لبينيت أن يشكل حكومة وقال لهم: "بينيت في هذه الجولة لن يكون قادرًا على تشكيل الحكومة، من المحتمل جدًا أن أمرر التفويض إلى الكنيست".فيما أوصت الاحزاب الدينية "يهوديت هتوراه" و"شاس" بنتنياهو لتشكيل الحكومة، وأوصى حزب العمل وحزب أزرق أبيض بيائير لابيد. بينما امتنعت القائمة المشتركة عن التوصية لأي من الكتلتين.على أن تستكمل أحزاب "الأمل الجديد"، "الصهيونية الدينية"، "القائمة العربية الموحدة" عرض توصياتها في الساعات القادمة.