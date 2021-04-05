البورصة تخسر 10 مليارات جنيه في ختام التعاملات

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها الحادة لدى ختام تعاملات اليوم، الإثنين، بدعم من عمليات بيع هيستيرية من قبل المتعاملين الأجانب وبعض من المصريين الأفراد على أغلبية أسهم السوق.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أكثر من 10 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 635.492 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 1.54%، ليغلق عند مستوى 10256 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.2%، ليغلق عند مستوى 1947 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01%، ليغلق عند مستوى 12628 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 3956 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.27%، ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.94%، ليغلق عند مستوى 2783 نقطة.