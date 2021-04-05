قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن مشروع إشارات سمالوط

تعمل وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد في تطوير نظم الإشارات وتحويلها من نظام ميكانيكي لنظام إلكتروني للوصول إلى أعلى معدلات الأمان والسلامة.ونستعرض في السطور التالية مجموعة من المعلومات عن برج إشارات سمالوط قبل افتتاحه رسميا:برج إشارات سمالوط ضمن مشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف أسيوط.يبلغ طول برج إشارات سمالوط 250 كم.يتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS).يساعد تنفيذ هذا المشروع في تحقيق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.