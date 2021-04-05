«بتوع مشاكل».. أزمات مطربي المهرجانات عرض مستمر

- حسن شاكوش

- حمو بيكا

- عمر كمال

- مجدي شطة

أصبحت أزمات مطربي المهرجانات جزء لا ينفصل عن مشوارهم الفني، ففي الساعات الأخيرة أثار مغني المهرجانات الشهير حسن شاكوش حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.وتصدر اسم مطرب المهرجانات قائمة الأكثر بحثًا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، محتجيين على تصرفات حسن شاكوش الذي تعد مخالفة للقانون وترصد "الدستور" في السطور التالية أزمات مطربي المهرجانات:أثار مغني المهرجانات الشهير حسن شاكوش حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد القبض عليه لمخالفته القانون واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، بعد افتتاحه لكوفي شوب دون الحصول على ترخيص، ما جعل قوات الأمن تسرع بإغلاق الكافيه القائم بمدينة نصر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.وبعد ساعات قليلة من البلاغ تم القبض على "شاكوش" لاستجوابه عن واقعة إغلاق الكافية الخاص به ومخالفة الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها الأجهزة المسئولة وعدم وجود تراخيص للكافية مما جعل عليه مسؤلية قانونية.أصبحت الأزمة أكثر تعقيدًا حيث أنها لم تنته عند حد عدم ترخيص الكافيه، حيث يواجه شاكوش تهمة أخرى، لوجود مخالفات داخل المحل حيث عثرت قوات الأمن على عدد من الأرجيلة "الشيشة"، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقرارات والتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وكانت من ضمن الأزمات هي إعلان محكمة جنح الإقتصادية بمحافظة الإسكندرية، بمعاقبة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.وكان محامي نقابة الموسيقيين قد اتهم بيكا في الدعوى القضائية بالاعتداء لفظيًا على الفنان هاني شاكر وتوجيه السباب له خلال تواجده بنقابة الموسيقيين، كما اتهمه بممارسة البلطجة للحصول على تصريح من النقابة للغناء، دون توافر الشروط للحصول على التصريح بعد عرضه على اللجنة الفنية المسؤولة عن إصدار التصريحات.كما شن عمر كمال هجومًا على شاكوش بعد نجاح أغنيتهما "بنت الجيران"، مؤكدًا أن شاكوش نسب فضل نجاح الأغنية لنفسه فقط، رغم مجهوده الكبير في نجاحها قائلًا: "المقاطع التي شغلت كثيرين وتسببت في نجاح الأغنية كانت من غنائي أنا، ورغم ذلك حسن شاكوش نسب الفضل لنفسه".وقد اشتعلت حرب عنيفة بين حمو بيكا ومجدي شطة، بسبب حفل في الإسكندرية، وتداول الجمهور فيديوات لهما تحمل إساءات وتراشقًا لعدة أسابيع متتالية.