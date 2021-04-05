تصل 30%.. تخفيضات أسعار الأسماك خلال شهر رمضان

أكد هاني سلامة، مدير فرع الشركة المصرية لتسويق الأسماك بالدقي، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك تتضمن تخفيض الأسعار لغالبية الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات 30%، لتوفير احتياجات المواطنين من جميع الأنواع.وأضاف سلامة، لـ"الدستور"، أنه تم تخفيض سعر البلطي الدباش إلى 30 جنيها بدلا من 32 جنيها، والبوري من 55 جنيها إلى 50 جنيها، وسمك موسى 65 جنيها بدلا 80 جنيها، مضيفا أنه بجانب طرح الأسماك الطازجة والمجمدة يتم طرح اللحوم البرازيلية الكتل بـ65 جنيها، والدواجن بـ30 جنيها.