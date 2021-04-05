تونس تؤكد أهمية تطوير الجامعة العربية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أهمية تطوير وتفعيل جامعة الدول العربية وآلياتها لتكون بحجم تطلعات وطموحات شعوب دولها الأعضاء، وكذلك بحجم التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تتطلب من جميع الدول العمل بشكل جماعي لدرء المخاطر وجلب الاستقرار والتقدم لها، وذلك من خلال إعادة مراجعة وصياغة ميثاق الجامعة والإطار الفكري الذي ينظم عملها.جاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والوفد المرافق له، وذلك في إطار رئاسة تونس الحالية للدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأنه جرى- خلال اللقاء- استعراض المحطات التاريخية المهمة في مسيرة عمل جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومحاولات تطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية المختلفة التي صدرت حولها قرارات عن القمة العربية الثلاثين في تونس، بتاريخ 31 مارس 2019.وأضاف المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية وجه الشكر إلى الرئيس التونسي على ما أبداه من دعم كبير لعمل الجامعة، لتقوم بدورها المأمول، ولمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات العالمية والإقليمية الجديدة.وذكر المصدر أن اللقاء شهد كذلك تبادلا لوجهات النظر حول الوضع الإقليمي والأزمات العربية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية، حيث عبر أبوالغيط عن تطابق رؤيته مع الرئيس قيس سعيد في الموضوعين، وضرورة استعادة الاستقرار في كل أرجاء المنطقة العربية وتفعيل دور الجامعة العربية في هذا الخصوص.