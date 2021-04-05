رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تؤكد أهمية تطوير الجامعة العربية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:11 م
قيس سعيد
قيس سعيد
ا ش ا
طباعة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أهمية تطوير وتفعيل جامعة الدول العربية وآلياتها لتكون بحجم تطلعات وطموحات شعوب دولها الأعضاء، وكذلك بحجم التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة تتطلب من جميع الدول العمل بشكل جماعي لدرء المخاطر وجلب الاستقرار والتقدم لها، وذلك من خلال إعادة مراجعة وصياغة ميثاق الجامعة والإطار الفكري الذي ينظم عملها.

جاء ذلك وفقًا لبيان صادر عن جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والوفد المرافق له، وذلك في إطار رئاسة تونس الحالية للدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأنه جرى- خلال اللقاء- استعراض المحطات التاريخية المهمة في مسيرة عمل جامعة الدول العربية ومؤسساتها ومحاولات تطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية المختلفة التي صدرت حولها قرارات عن القمة العربية الثلاثين في تونس، بتاريخ 31 مارس 2019.

وأضاف المصدر أن الأمين العام للجامعة العربية وجه الشكر إلى الرئيس التونسي على ما أبداه من دعم كبير لعمل الجامعة، لتقوم بدورها المأمول، ولمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات العالمية والإقليمية الجديدة.

وذكر المصدر أن اللقاء شهد كذلك تبادلا لوجهات النظر حول الوضع الإقليمي والأزمات العربية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية، حيث عبر أبوالغيط عن تطابق رؤيته مع الرئيس قيس سعيد في الموضوعين، وضرورة استعادة الاستقرار في كل أرجاء المنطقة العربية وتفعيل دور الجامعة العربية في هذا الخصوص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

الشرطة تغلق كوفي شوب حسن شاكوش بالشمع الأحمر


الصور

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

image description

«الرقابة الإدارية» تضبط اختلاس 30 طن دقيق مدعم في أسيوط

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انخفاض عدد الأجانب العاملين بشكل غير قانوني في روسيا خلال 2020

إصدار أكثر من 420 ألف جواز سفر أيرلندي للمقيمين في بريطانيا

إكسبريس: رئيس برشلونة يفاضل بين نيمار وإيرلينج هالاند

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب ساحل نيوزيلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

راعي الفنون.. متحف محمود خليل يرصد الحياة الأرستقراطية في منتصف القرن الـ20

غدا.. ندوة في معهد جوته حول حقوق الترجمة من العربية إلى الألمانية

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية