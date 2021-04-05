القليوبية: الانتهاء من تعويضات وإخلاء مسار توسعة الطريق الدائرى

ف جنيه، واحتساب الصالة والمطبخ والحمام غرفة لصالح مالك العين، بشرط أن تكون الأرض أو الشقة تمليكًا أو إيجارًا قديمًا، لافتا إلى أن التعويض يشمل جميع المتواجدين في نطاق مشروع توسعة الطريق الدائري، والذي يعد من أهم المحاور المرورية الجديدة المستحدثة حاليا.



وأثنى خشبة علي تجاوب واستجابة المواطنين أصحاب العقارات والأراضي، والذي أجري معهم عدة جلسات للحوار أثمرت عن الخروج باتفاق مرضي لهم قبل أي جهة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار، ودعما للمشروعات القومية التي تجري علي قدم وساق علي مستوي الجمهورية، خاصة في مجال الطرق الجديدة وتوسعة الطرق القائمة.



وأوضح خشبة أنه تم تشكيل لجان لحصر المواطنين علي أرض الواقع، وتحديد المستحقين وحصر الغرف بكل عقار، حيث قدم المواطنون من أصحاب التعويضات المستندات الدالة علي الملكية الخاصة بهم، لإنهاء الإجراءات وإخلاء هذه الأماكن، حيث بدء العمل في قطاعات عديدة من المشروع بنطاق المحاظة، منوها بأنه يتم دفع التعويضات للأهالي من خلال إيداعها في حساب شخصي للمواطن تماشيا مع سياسة الدولة.

قال اللواء هشام خشبة، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، إن المحافظة نجحت في الانتهاء من صرف وتحديد تعويضات وإخلاء مسار توسعة الطريق الدائري بنطاق المحافظة في الخصوص وشبرا الخيمة وكافة الأراضي والمباني والعقارات الواقعة ضمن المشروع.وأضاف خشبة أنه تم عقد لقاءات مع الأهالي والمواطنين أصحاب وقاطني وملاك الأراضي والعقارات التي تقع داخل مسار التوسعة التي تبلغ 25 م تقريبا في الاتجاهين، مشيرا إلى أنه تم إسداء النصح والإرشاد لهم وتوعيتهم بأهمية المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري لاستيعاب الحركة المرورية المتزايدة علي الطريق وخلق شرايين مرورية مستحدثة تتماشي مع نهضة الطرق والمحاور الجديدة التي دخلت الخدمة ومنها محور العصار وطريق بنها شبرا الحر.ولفت إلى أن الأهالى اقتنعوا وقرروا قبول التعويضات وإخلاء المسار لصالح المشروع القومى والخدمة، والذى يعد ضمن خطط وإنجازات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يسعى دائما إلى إحداث تنمية حقيقية وارتقاء وتسهيل الحياة على المواطنين فى شتى المجالات.ونوه خشبة، في تصريحات صحفية، بأنه تم نزع الأراضي الزراعية بمسار التوسعة وتعويض ملاكها من أهالينا المواطنين طبقا لقانون الطرق بتعويضات عادلة، وبأسعار يستحق الموقع الجعرافي لهذه الأراضي وبسعر المثل في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشقق والعقارات فقد تم احتساب تعويض الغرفة الواحدة للشقة 40 أل