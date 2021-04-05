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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد «المنصف للملابس» ضمن مشروع الـ 54 مصنعا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:33 م
مصنع المنصف للملابس
مصنع المنصف للملابس
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولته التفقدية، مصنع المنصف للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذى يقع داخل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ٥٤ مصنعا، وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج داخل المصنع، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية ببورسعيد.

وخلال جولته، تابع اللواء عادل الغضبان، سير ومراحل إنتاج الملابس الجاهزة وتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع، بما يضمن سير العمل على أعلى درجة من الأمان للعاملين.

وأشاد المحافظ بمستوى الإنتاج داخل المصنع والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مشروعات الشباب الصناعية الصغيرة تمثل طفرة فى مجال تطوير الصناعة بالمحافظة وفتح المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة.

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