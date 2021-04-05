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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«جمال الدين»: لم أحصل على قرار تعييني شيخا للطريقة المحمدية حتى الآن

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:32 م
جريدة الدستور
كتب : عمرو رشدى
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كشف زكي الدين جمال الدين إبراهيم، المرشح لمنصب شيخ الطريقة المحمدية الصوفية، إنه لم يحصل على قرار تعيينه شيخاَ للطريقة المحمدية الشاذلية حتى الآن من قبل المشيخة العامة للطرق الصوفية ومجلسها الأعلى، الأمر الذى أصاب مريدي الطريقة المحمدية الشاذلية والعشيرة بالإحباط، خاصة بعد قيام كريم النجدي المرشح على نفس المنصب بالقول أن المشيخة لم تختر شيخاَ للعشيرة المحمدية حتى الآن، وأن القرار النهائي لم يصدر بعد لذلك تقدم بأوراق اعتماده شيخا للعشيرة.

وطالبت قيادات العشيرة المحمدية المشيخة العامة للطرق الصوفية والمجلس الأعلى بالشفافية أكثر من ذلك، وإيضاح الأمور أمام الرأي العام الصوفي في مصر حتى تظهر الأمور وتنجلي الحقيقة، لأن ما يحدث حاليا من تأخير لإصدار القرار الرسمي يكشف أن هناك أمور تحدث لا يعلمها أحد إلا الله، فما ذنب مريدي العشيرة الذين صدقوا ما نشر في وسائل الإعلام من اختياري زكي الدين جمال الدين شيخًا للعشيرة والطريقة المحمدية، وأنه لم يصدر القرار الرسمي الخاص بتولي "زكي الدين" المهام والمسؤولية، مما يؤكد أن هناك أمور تخفى على الجميع حدثت مؤخراَ لم يعلم أحد عنها شيئاَ.

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