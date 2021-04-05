السكة الحديد: حركة الوجه البحرى طبيعية ولا توجد أعطال

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد إن حركة الخط البحري تسير بصورة طبيعية، ولا يوجد عطل فى إحدى خطوط الوجه البحري نتيجة اقتحام سيارة أحد المزلقانات.وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن الهيئة تشدد على ضرورة عدم عبور المزلقانات من أماكن غير مخصصة للعبور، وذلك للحفاظ على سلامة الركاب وعدم التعرض لأى أذى وبالتالى تعطل مسيرة القطارات.