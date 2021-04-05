مستثمر يطالب بإنشاء مصانع لمستلزمات الإنتاج لخفض فاتورة الاستيراد

ثمن الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، توجيهات الحكومة فى رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.وأكد عارف أن هذا التوجيه يتطلب إعادة النظر في تكاليف تشغيل المصانع مثل إعادة النظر في أسعار الغاز والكهرباء، وذلك سيؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المصرية.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أنه من الضروري الإهتمام بإنشاء مصانع لإنتاج الصناعات الخاصة بمستلزمات إنتاج الصناعات الكبيرة، بدلًا من استيرادها من الخارج وذلك سيعمل على خفض فاتورة الاستيراد، فضلًا زيادة الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل.