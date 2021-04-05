انطلاق معرض «أهلًا رمضان» بالبحر الأحمر.. غدًا

أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، عن انطلاق معرض "أهلًا رمضان" بمدينة الغردقة، غدًا الثلاثاء، وذلك لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تتفاوت من 25: 30%، تنفيذًا لخطة الدولة بتوفير معارض "أهلًا رمضان" بجميع المحافظات لتوفير كل السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون طوال شهر رمضان من سلع غذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق.وشدد محافظ البحر الأحمر، ضرورة توفير السلع ذات الجودة العالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين، وقيام جهاز حماية المستهلك بالمراقبة اليومية على السوق ومنافذ بيع جمعيتى والتأكد من تاريخ الصلاحية للمواد الغذائية، كما وجه بتنفيذ توجهات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد باتخاذ كل التدابير الصحية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة.ويقام المعرض تحت إشراف المحافظة ومديرية التموين ويشارك بالمعرض الغرفة التجارية والصندوق الاجتماعى، ويعمل المعرض طوال أيام الاسبوع وحتى آخر يوم فى شهر رمضان الكريم بمواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة مساءً، ويحتوى على عدد 20 محلًا تحتوى على كل أنواع السلع منها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكل مستلزمات الشهر والمجمدات والدواجن واللحوم وأدوات منزلية وملابس.