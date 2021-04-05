اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع السوداني حول اشتباكات غرب دارفور

أعلنت وسائل اعلام محلية، اليوم الاثنين، عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع في السودان حول اشتباكات غرب دارفور، وفق لقناة العربية الإخبارية.وقُتل 18 شخصًا وجرح 54 آخرون في اشتباكات قبلية شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور يومي السبت والأحد، على ما أفادت لجنة أطباء السودان.وأوضح فرع غرب دارفور في اللجنة في بيان تلقته وسائل الإعلام «أحصت اللجنة 18 قتيلًا و54 جريحًا، مشيرًا إلى أن الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي». وأكدت اللجنة، أن الاشتباكات بدأت السبت واتسعت بصورة أكبر صباح أمس (الأحد).وأكد شهود عيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» استمرار الاشتباكات حتى صباح الاثنين.