محافظ السويس يستقبل نائب وزير التعليم

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، فى مكتبه اليوم، الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد.كما حضر النائب جمال عبيد، والنائب سيد كرماوى، والنائبة عفاف زهران، أعضاء مجلس النواب، ومحمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، وذلك لافتتاح المركز الاستكشافى فى العلوم والتكنولوجيا، والذي تم إنشاؤه لخدمة أهالي السويس ولرفع الوعي الثقافي وتنمية القدرات العلمية والتعليمية لأبناء المحافظة.وفي اللقاء أكد المحافظ أن المركز الاستكشافي سوف يكون بمثابة منارة للعلم بالمحافظة لما يحتويه من قاعات مخصصة للدراسة العلمية ومعرض للأحياء المائية والقبة السماوية وقاعات لتعليم اللغات والكمبيوتر.