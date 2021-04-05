حبس سيدتين كونتا عصابة لنشل المواطنين في الموسكي

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس سيدتين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" في منطقة الموسكي، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمتين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنوا من القبض على سيدتين كونتا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" في منطقة الموسكي.وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادرة من إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تم ضبط سيدتين مقيمتين بمحافظة أسيوط، لإحداهما معلومات جنائية، وذلك عقب قيامهما بسرقة (مبلغ مالي، 3 فيزا كارد) من إحدى السيدات بأسلوب "النشل".وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، وأقرتا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.