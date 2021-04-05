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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الكهرباء» توقع عقدًا لإنشاء محطة خلايا شمسية بالسويس

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:39 م
محطة خلايا شمسية
محطة خلايا شمسية بالسويس
عمرو خان
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شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد بين كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات "Belectric-CCC"، لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة الزعفرانة بمحافظة السويس، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء وممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلي بنك التعمير الألماني.

ويتضمن العقد إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات والربط علي محطة المحولات، بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات في منتصف عام 2022.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 38 مليون يورو، ويتم التمويل من خلال قرض ميسر من بنك التعمير الألماني، ويعد هذا المشروع أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية يتم تنفيذه في منطقة الزعفرانة بمحافظة السويس، وبما يفتح الباب لمزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية في هذه المنطقة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه علي مساحة تقدر بنحو واحد كليومتر مربع، ومن المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 90 ألف ميجاوات/ ساعة سنويًا، بما يوفر نحو 19 ألف طن بترول مكافئ ويحد من انبعاثات نحو 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون. 

ويوفر المشروع نحو 500 فرصة عمل مؤقتة أثناء فترة الإعداد والإنشاء، فضلًا عن نحو 50 فرصة عمل دائمة أثناء التشغيل والصيانة طوال عمر المشروع 25 سنة.

ويأتى هذا المشروع تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي تهدف إلى الوصول إلى 20% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بحلول عام 2022، والوصول إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة، واستمرارًا لجهود الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. 

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