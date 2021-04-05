شاب يرسم لوحات فنية على الخشب بالمكواة (صور)

تعلق الشاب الثلاثيني منذ طفولته بالرسم، ويعشق الخشب، ولم تمنعه إعاقته ببتر في الساق اليسرى من تطوير ذاته، مما دفعه لأن ينخرط في الفن التشكيلي، وترك عمله كمهندس معماري لتطوير ذاته في الرسم على الخشب، وقرر أن ينفرد بالرسم بمكواة حرق القصدير على الخشب ودمجها بألوان مبهجة.أحمد جعيصة، ذو الـ٣٣ عاما، يقول: "تركت عملي كمهندس معماري وغيرت مجال شغلي عشان أركز في الحاجة اللي بحبها وأبدع فيها، وتجاهلت كلام الناس وأثبت لهم نجاحي بشغلي، وفي نفس الوقت بحاول أسعد الناس بطريقه لطيفة، وبحب الرسم بالمكواة بتاعت حرق القصدير على الخشب، ودخلت طريقة جديدة في التلوين معاها".يروي "جعيصة"، أنه يجد صعوبة في الرسم بالمكواة، ولكنه تحدى ذاته حتى صار يبدع في تشكيل لوحات فنية، منوهًا أنه قام بحرق ذاته أثناء رسمه على الخشب، وساعدته أسرته على توفير قطع الخشب له والألوان.وتمنى جعيصة، أن ينشر فن الرسم بالمكواة على الخشب، وينشر فنه في جميع دول العالم، وينشئ مدرسة لتعليم الفنون التشكيلية.