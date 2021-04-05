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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حمو بيكا وعمر كمال وكاريكا يصلون محكمة مدينة نصر لمساندة شاكوش

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:41 م
حمو بيكا وعمر كمال
حمو بيكا وعمر كمال
حسام التمساح
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وصل مطربو المهرجانات «حمو بيكا، وعمر كمال، وشحتة كاريكا» محكمة مدينة نصر؛ لمساندة حسن شاكوش، بعد إلقاء القبض عليه بسبب مخالفات الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال افتتاح أحد "الكافيهات"، وظهرت عليهم علامات التوتر أثناء دخول المحكمة.

وأخلت قوات حرس أمن محكمة مدينة نصر الطابق السادس تمهيدا لعرض مطرب المهرجانات حسن شاكوش، و9 آخرين، لمخالفة الإجراءات الاحترازية أثناء إقامة حفل افتتاح ضخم لكافيه دون ترخيص، وتقديم الشيشة، بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية أغلقت، مساء أمس الأحد، "كوفي شوب" مملوكا لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته، وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.

وقال المصدر إن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش "كوفي شوب" دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص، واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

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