إيران تعتقل «جاسوسًا لإسرائيل»

ألقت السلطات الإيرانية القبض على "جاسوس لإسرائيل"، حسبما أفاد موقع وكالة نادي المراسلين الشباب الإيرانية للأنباء، اليوم الاثنين، دون أن يوضح ما إذا كان المعتقل مواطنا إيرانيا أم إسرائيليا.ونقلت الوكالة عن مسئول محلي بوزارة الاستخبارات قوله: "تم اعتقال جاسوس لإسرائيل في إقليم أذربيجان، الشرق الإيراني، كما تم اعتقال جواسيس آخرين كانوا على اتصال بأجهزة استخبارات في عدة دول".