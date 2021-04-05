إنهاء خصومة ثأرية بعد تقديم الكفن بالشواشنة في الفيوم (فيديو)

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم فى إنهاء خصومة ثأرية بين أولاد عمومة من عائلة «أبوبذلة» بمركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم.وتمكنت جهود أجهزة الأمن، برعاية اللواء رمزي البسيوني، مدير أمن الفيوم، وبرئاسة اللواء صبري عزب، مدير البحث الجنائي، والتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة وكبار العائلات من عقد جلسة صلح في الخصومة الثأرية بين أفراد العائلتين، حيث قدم والد المتهم الكفن إلى ابن العم، وشرط جزائي مليون جنيه.وذلك فى حضور اللواء ممدوح أبوحمادة، مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد مصطفى حسن، رئيس فرع بحث غرب، والمهندس كمال سلومة، رئيس مجلس مدينة الفيوم، والمقدم محمد البهى، نائب مأمور مركز الشواشنة، والرائد عبدالله عثمان، رئيس مباحث مركز شرطة الشواشنة والعمدة ربيع ابولطيعة، والشيخ غريب الأزهرى، والشيخ دهمان أحمد، مدير إدارة أوقاف الشواشنة، والشيخ محمد عبد الواحد عن الأزهر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالفيوم.وترجع تفاصيل الواقعة إلى أكثر من عامين، حيث قام شريف محمود أحمد محمود بقتل ابنة العم «فاطمة ممدوح محمد طلب» لتعدى الأول بالسرقة، ونجحت مساعى الجهود الأمنية، وتعانق أولاد العم متعاهدين على التآخي فيما بينهم، وأقسموا بكتاب الله على وأد الفتنة ونبذ الخلاف والتعصب الأعمى.وقال العمدة ربيع أبولطيعة، إن التسامح من شيم الكرام اقتداءً برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى ضرورة طي صفحة الماضي بكل ما جاء فيها، وأن يعم التسامح والوئام بين الجميع من أجل رفعة الوطن، وبدء صفحة جديدة من التسامح والتعاون بين الجميع، مؤكدًا أن العلاقات الإنسانية الطيبة هي طريق الاستقرار والبناء.وأضاف الشيخ دهمان أن صفات الصلح من صفات عباد الله المتقين، فمن عفى فهو رجل عزيز قوى الإيمان، موكدًا على التسامح بين الطرفين وأن يبدأ الجميع عهد جديد وطي صفحة الماضي.