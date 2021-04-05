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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الإيرانية: الاتفاق النووي على قيد الحياة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:39 م
سعيد خطيب
سعيد خطيب
منار أحمد
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أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، عن أن الاتفاق النووي على قيد الحياة، ونتوقع من الموقّعين عليه الالتزام به.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، غدًا الثلاثاء، لا يختلف عن الاجتماعات السابقة.

وأضاف أن برنامج اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا سيكون حول كيفية رفع أمريكا العقوبات عن إيران، والتزام الأطراف الأخرى بتعهداتها تجاه الاتفاق، مشيرًا إلى أن غدًا سيتضح إذا ما كان بإمكان «4+1» تلبية مطالبات إيران حيال الاتفاق النووي.

كما أوضح أن "إيران لم تولِ مؤشرات وإشارات وصول بايدن للسلطة السلبية والإيجابية منها أي أهمية، وما يهمها فقط الإجراءات الأمريكية".

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