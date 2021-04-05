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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجزائر ومالي يفتتحان الدورة 16 للجنة الثنائية الاستراتيجية بين البلدين

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:47 م
صبري بوقدوم
صبري بوقدوم
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افتتح صبري بوقدوم وزير الشئون الخارجية الجزائري، وزيني مولاي وزير الشئون الخارجية والتعاون بمالي اليوم الإثنين، الدورة السادسة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية بين البلدين بالجزائر العاصمة.

وأكد بوقدوم، في كلمته خلال افتتاح الاجتماعات، أن العلاقات بين الجزائر ومالي تستمد طابعها الاستراتيجي من عدد من العوامل التاريخية والجغرافية والديمغرافية، كرست عبر الأزمنة أسس الصداقة والتضامن وحسن الجوار التي تميز حاضر التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال "إن اجتماعنا اليوم يأتي استكمالا للجهود المتواصلة لدعم وترقية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وففي الوقت الذي نسجل فيه بارتياح كبير الطابع المتميز والمثالي لعلاقاتنا السياسية، وجب علينا العمل أكثر لتثمين عوامل التكامل الاقتصادي واستغلال الطاقات الهائلة التي تزخر بها كل من الجزائر ومالي".

وأضاف بوقدوم "كما يجب علينا تفعيل آليات التعاون الثنائي، خاصة اللجنة المشتركة الكبرى واللجنة الثنائية الحدودية، لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون، فمصلحة البلدين تكمن في تنويع تعاونهما الاقتصادي وتعزيز الشراكة المثمرة بين رجال الأعمال، عبر زيادة حجم وقيمة التبادل التجاري وتنفيذ مشاريع ملموسة على أرض الواقع".

وقال "وسواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو غيره من مجالات التعاون، نحن متيقنون أن أمامنا فرصا هائلة وجب استغلالها بما يعود بالنفع المباشر على الشعبين الشقيقين، وسنقوم اليوم بدراسة كل هذه الجوانب بإسهاب من خلال مشروع خارطة الطريق الذي أعدته مجموعة الخبراء بالأمس".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، فإن اجتماع اليوم يشكل فرصة متجددة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ كل بنود اتفاق السلم والمصالحة بمالي، موضحا أن الجزائر بصفتها البلد الرائد للوساطة الدولية ورئيس لجنة متابعة الاتفاق، فإنها تؤكد عزمها على مواصلة جهودها ودعم السلطات المالية لإنجاح هذا المسار خلال هذه المحطة الحاسمة من تاريخ الشعب المالي الشقيق.

وأعرب وزير الخارجية الجزائري عن ارتياحه للطابع المنتظم للتشاور والتنسيق بين البلدي ولتطابق وجهات النظر حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأبدى بوقدوم أمله في أن يكلل هذا اللقاء الأخوي بنتائج طيبة ترقى إلى مستوى وطبيعة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبي الشقيقين، معربا عن أخلص التمنيات بمزيد من الاستقرار والتقدم والرفاه لحكومة وشعب مالي الشقيق، مؤكدا ارتياح الجزائر للمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتضامن التاريخية التي تجمع بين البلدين.

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