نصائح من خبير أمن معلومات لمستخدمي فيسبوك بعد فضيحة التسريبات

أكد المهندس عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات، وجود اختراق جديد لفيسبوك يفضح بيانات مستخدمي التطبيق ونشر بياناتهم على منتديات القراصنة بالمجاني.وقال صبحي إن اختراقات فيسبوك تتوالى منذ 2019 إلى الآن بشكل كبير حيث إن الاختراق الحالي تضمن 106 دول تسبب في تسريب بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم حول العالم على الرغم من أن البيانات المسربة منذ عامين.ولفت إلى أنه في مصر فقد تم تسريب نحو 44 مليون مستخدم أي قرابة نصف مستخدمي شبكة المعلومات الولية (الإنترنت) حيث جاءت مصر في المراتب الأولى من حيث التسريب و32 مليون مشترك من الولايات المتحدة و11 مليون مستخدم من بريطانيا و6 ملايين من الهند.وتشمل التسريبات اسم المستخدم، أرقام الهواتف، أماكن المستخدمين، البريد الإلكتروني) وتتعلق الأزمة بموظف في الشركة العملاقة، تلقى رشوة بآلاف الدولارات مقابل استعادة حساب محظور، لتتوالى بذلك فضائح الشبكة الاجتماعية الأوسع انتشارًا، خلال الآونة الأخيرة وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الموظف، الذي لم يكشف اسمه إلى الآن، كان يعمل في مكتب "فيسبوك" بولاية تكساس الأمريكية.وأكدت الشركة صحة التقارير الواردة، وقالت إنه تم فصل الموظف بسبب "قبوله رشوة نقدية من إحدى وكالات التسويق المشبوهة، وأفادت شركة فيسبوك أنها ملتزمة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء المالية غير العامة، وتتضمن هذه المعلومات معلومات بطاقة الائتمان أو معلومات طرق الدفع.نصائح تجنب المستخدم توابع الاختراق:وقدم خبير أمن المعلومات بعض النصائح لمستخدمي الإنترنت في مصر وخارجها لتجنب توابع مثل هذه الاختراقات فلا بد من اتباع التالي:- تغير الأرقام السرية الخاصة بالحسابات الشخصية لمنصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك – انستجرام – تويتر – لينكد إن ألخ.....)- تغير الأرقام السرية الخاصة بالبريد الإلكتروني.- عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو معلومات خاصة الي أي جهة أخرى عبر الهاتف أو أي طريقة تواصل.- تفعيل خاصية الصداقة الثنائية عن طريق البريد او الهاتف أو برامج متخصصة في الصداقة الثنائية مثل Google Authenticatorعدم الضغط علي أي رابط يأتي علي البريد الإلكتروني من قبل جهة غير معرفة.- عدم قبول أي دعوة صداقة جديدة تأتي من أشخاص غير معروفين.- قم باختيار سؤال سري يصعب تخمين إجابته أو وضع إجابة لا تليق لرد السؤال.