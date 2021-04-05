استهداف رتلين للتحالف الدولي في العراق بعبوتين ناسفتين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، عن استهداف رتلين للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين في الديوانية وبابل.وقالت الخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، إن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، على إحدى عجلات رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية، من دون أضرار مادية أو بشرية"، مبينةً أن "الرتل استمر بالحركة نحو جهته المقصودة".وأضافت: "كما انفجرت عبوة ناسفة أخرى ظهر اليوم على إحدى عجلات رتل في محافظة بابل، ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، من دون أضرار مادية أو بشرية، واستمر الرتل بالحركة".