الأمة الجزائري: نواجه حربا إعلامية تتطلب التسلح بكل الوسائل لحماية سيادتنا

قال رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان) صالح قوجيل إن بلاده تواجه حربا إعلامية تتطلب التسلح بكل الوسائل لمواجهتها وحماية سيادتها.وأضاف رئيس مجلس الأمة - في تصريح اليوم الإثنين - أن المكانة التي تحظى بها بلاده على المستويين الإقليمي والدولي تفرض عليها دعم الإعلام؛ ليكون سلاحا في مواجهة هذه الحرب، مشيرا إلى أن القناة البرلمانية التي ستفتتح قريبا ستمكن من معالجة وإعطاء فهم أكثر للديمقراطية داخل المؤسسات المنتخبة، كما تجسد المفهوم الحقيقي للرقابة على الحكومة من طرف المنتخبين، إلى جانب تسليطها الضوء على نشاط ومناقشات النواب والأعضاء؛ بما يعكس المفهوم الحقيقي لدبلوماسية البرلمان وتأثيرها على الحياة العامة.وأوضح قوجيل أن القناة البرلمانية ستدعم الديمقراطية التي تعد ركيزة الجزائر الجديدة، مشيرا إلى أن بلاده تمر بمرحلة مهمة، خاصة بعدما نجحت في إجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على تعديل الدستور، واستعدادها حاليا لتنظيم انتخابات تشريعية؛ تنفيذا لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك في إطار استكمال مسيرة بناء الدولة بكل مؤسساتها، وتجسيد مبدأ الدولة للجميع دون اقصاء.وأكد أهمية الحفاظ على استقلالية القرار السياسي، باعتباره انعكاسا للاستقلال الحقيقي الذي هو مفخرة الجزائر، مضيفا أن "بناء المستقبل يستدعي استذكار الماضي والحفاظ على شعار بيان ثورة نوفمبر التحريرية إلى جانب الاستلهام من الحاضر؛ لتسهيل العمل، وترسيخ ثقافة الدولة حتى في العمل السياسي.