تايوان تعلن عن توغل جديد لطائرات صينية في منطقة دفاعها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الاثنين، عن توغل جديد لطائرات مقاتلة صينية في منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة شاركت فيه ثماني طائرات مقاتلة وطائرتين أخريين حلقت إحداهما عبر قناة باشي الاستراتيجية.وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية شكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، من تكرار مهمات للقوات الجوية الصينية قرب الجزيرة تتركز في القطاع الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي قرب جزر باراتاس التي تسيطر عليها تايوان.وذكرت تايوان في أواخر الشهر الماضي أن 20 طائرة صينية شاركت في توغل مماثل.