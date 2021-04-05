اليابان: لم تصل البلاد للموجة الرابعة من كورونا

قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيديه سوجا، إن ارتفاع الإصابات بـ (كوفيد-19) في بلاده لم يصل بعد إلى مستوى يمكن أن يطلق عليه الموجة الرابعة في جميع أنحاء البلاد.وأكد سوجا - في تصريحات خلال جلسة بمجلس الشيوخ نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الإثنين - أن مزيدا من اليقظة أمر مطلوب للتعامل مع القضية.وأشار إلى أن الإصابات ترتفع مجددًا في محافظتي أوساكا، وهيوجوالواقعتين غربي البلاد، كما أن تحركات الأشخاص قد زادت بصورة حادة في العاصمة طوكيو وفي ثلاث محافظات أخرى مجاورة، ما يزيد المخاوف من أن الحالات في تلك المنطقة قد ترتفع بشدة مجددًا.وكانت السلطات في طوكيو، قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة في العاصمة إلى 122 ألفا و951 إصابة منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.