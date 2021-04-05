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القبلة

لانتهاء ولاية «الأعلى للصوفية».. تجدد صراع زعامة العشيرة المحمدية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:09 م
جريدة الدستور
كتب: عمرو رشدي
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قالت مصادر صوفية أن المجلس الأعلى للصوفية بعد أن أعلن عن اختيار زكي الدين جمال الدين شيخا للطريقة المحمدية الشاذلية، تراجع عن هذا القرار أمام ضغط زوجة شيخ العشيرة المحمدية السابق وحفيدها كريم النجدي اللذين هددا باللجوء للقضاء اذا لم يقوم المجلس الأعلى للصوفية بإعادة النظر في قرار اختيار الشيخ الجديد للعشيرة، وهو ما استجاب له المجلس الصوفي الأعلى المنتهية ولايته، وتسلمت المشيخة العامة للطرق الصوفية أوراق المرشح كريم النجدي نظراَ لكونه ابن شقيقة شيخ العشيرة الراحل الشيخ نور عصام الدين إبراهيم.

في الوقت ذاته، رفض المجلس إصدار أي قرار رسمي بتعيين زكي الدين جمال الدين شيخا للعشيرة، كما رفض في الوقت ذاته الكشف عما يحدث داخل اجتماعات المجلس الأعلى والقرارات النهائية الخاصة باختيار شيخ جديد للعشيرة، وأمام هذا اللغط الكبير الذي يحدث حاليًا داخل أروقة العشيرة المحمدية كشفت مصادر خاصة بالطرق الصوفية، أن المشيخة الصوفية، اختارت النجدي شيخا للعشيرة المحمدية خلفا لخاله الشيخ نور عصام زكي إبراهيم، نظرًا لصلة القرابة التي تجمعه بالشيخ نور عصام زكي إبراهيم.

وأوضحت المصادر، أن المجلس الأعلى للصوفية انتهت ولايته في شهر يونيو العام الماضي، لذلك ليس من حقه إصدار أي قرارات متعلقة بتعيين أو اختيار شيوخ جدد للطرق الصوفية، وأمام تناول القضية إعلاميا، أرادت المشيخة الصوفية تهدئة الأجواء فقامت بتسريب خبر تعيين زكي الدين جمال الدين شيخا للطريقة المحمدية لتهدئة الأجواء وهو لم يحدث بشكل رسمي حتى الآن، حيث كشف زكي الدين جمال الدين أنه حتى الآن لم يحصل على أي قرار رسمي يقول أنه شيخاَ للعشيرة المحمدية.

وقال أحمد الشاذلي، عضو الطرق الصوفية، إن المجتمع الصوفي اعتاد على الهدوء وأن تبقى مشاكله في الداخل، ولكن فؤجئنا بانتقال صراعاته وخلافاته إلي الإعلام وفتح الملفات الأخطر في الطرق الصوفية، وتابع أن هذه الملفات مسكوت عنها دائما، وتم إثارتها في الإعلام بسبب موضوع العشيرة المحمدية أحد أكبر الطرق الصوفية في مصر والشرق الأوسط ولكن بعد وفاة شيخها الشيخ الشاب نور عصام محمد زكي إبراهيم وتركه فراغ من يتولى المشيخة من بعده ومن هو الأقرب نسبا له لتولي مشيخة الطريقة.

وأضاف " الشاذلي" كان من الممكن أن تمر الأمور هادئة بعيدا عن الإعلام لولا تدخل بعض رجال العشيرة الذين لديهم اتصال قوية بالإعلام فتم تحويل موضوع من يصبح شيخا للعشيرة إلي قضية رأي عام مما تسبب في حرج غير معتاد لمشيخة الطرق الصوفية، وتم التفكير في إيجاد حل وسط يصلح لتهدئة الرأي العام وتهدئة مريدين العشيرة الذين لديهم علاقة بالإعلام، فتم إبلاغ زكي الدين جمال محمد زكي إبراهيم أنه تم اختياره شيخا للعشيرة وأن الإجراءات والتنصيب الرسمي ستأخذ بعض الوقت وبالفعل استجاب رجال العشيرة الذين لديهم علاقات بالإعلام لقرار المشيخة، ولكن حدثت مفاجأة لم يتوقعها أحد بعد التهدئة وهي أن المشيخة ليس بيدها قرار تنصيب شيخ للعشيرة، لأن مجلس المشيخة منتهي ولايته وهو الآن مجلس تيسير أعمال وليس بيده اتخاذ أي قرار وأن المجلس المنتخب القادم هو صاحب اتخاذ القرار.

ويتردد في أروقة الطرق الصوفية وداخل المشيخة أن المجلس الجديد، ربما يميل إلي تنصيب كريم النجدي ابن أخت شيخ الطريقة الراحل نور عصام محمد زكي إبراهيم، برغم وجود الكثير من الاعتراضات من المريدين عليه.

وأوضح بعض الخبراء المهتمين بالشأن الصوفي، إنه من المتوقع تجدد الصراع مرة أخرى داخل العشيرة المحمدية، وربما يصل الصراع إلي ساحات القضاء فالموضوع تحول إلي صراع مادي علي الطريقة والجمعية ولم يعد للعقلاء مجالا للتدخل.

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